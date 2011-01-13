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В Минске задержан врач-терапевт, который подпольно продавал листки нетрудоспособности, рецепты и другие документы

13 января 2011 15:39
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Мужчина занимался врачебной практикой и параллельно держал торговую точку на рынке у стадиона «Динамо», где официально продавал продукты.

Незаконная же торговля длилась более двух лет и принесла около 3 миллионов рублей.

Теперь медику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анна Голубович, пресс-офицер Фрунзенского РУВД Минска:
Результатом проверки оказались 29 эпизодов преступной деятельности. В том числе, получение взятки, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, мошенничество и злоупотребление властью с корыстных побуждений.

# общество

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