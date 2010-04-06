В Минске задержали мошенника, предлагавшего пригнать автомобили из США

Объявления о своих услугах лжеперегонщик размещал в интернете. Причем, заказы на новые машины липовый дилер принимал весьма активно. Всего за год таких виртуальных перевозок горе-коммерсант умудрился заработать больше сотни тысяч долларов.

Перегнать железного коня он обещал не галопом по Европам, а прямиком из Штатов. Да и по части остальных гарантий липовый перевозчик не раз нажимал на газ. Дескать, у него машина в плюс ко всему окажется еще и гораздо дешевле, чем у коллег по авторынку. Правда, почти бесплатный сыр загонял в мышеловку, так и не доезжая до перспективных владельцев.

Разницу с распространенным ценником «коммерсант» предлагал весьма заманчивую — от 5 до 10 тысяч долларов в зависимости от модели авто. Причем, выбором машины должен был заниматься «проверенный» человек. По ходу легенды, мошенник разжился заокеанским одноклассником, с которым уж точно не могло быть никаких проблем.

Евгений Сачек, сотрудник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Причем качество автомашин обещалось самое-самое лучшее. Подозреваемый убеждал, что все будет предельно честно, обговаривались различные условия, среди которых в обязательном порядке требовался залог. После чего подозреваемый просто скрывался.

А вот отложить наказание за схожее преступление у перегонщика виртуальных авто из Гомеля не получилось. Об этом мы рассказывали недавно: в январе липовому дилеру огласили судебный приговор. 9 лет заключения и полмиллиарда рублей, которые едва ли вернут так и не состоявшимся автовладельцам. Но горе-коммерсант из столицы оказался скромнее: обул своих клиентов всего-то чуть больше, чем на 100 тысяч долларов.

Кстати, обман оказался не только с финансовым, но и километровым пробегом. Мошенник закрутил колесо аферы практически во всех регионах Беларуси. Правда, ему самому все-таки помогли найти педаль тормоза. О сцеплении со свободой лжеперегонщик может забыть примерно лет на десять.