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В Минске забили ключом сразу 24 водные композиции

02 мая 2008 07:45
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Все фонтаны будут работать по определенному графику. По будням – с 9 утра и до 10 часов вечера, а в выходные и праздничные дни – с 8 и до 23.00.
По традиции, водная феерия в столице продлится до конца сентября, но в этом году в ней появится свежая струя – новый фонтан на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. В перспективе еще несколько водных каскадов.

Кстати, зарубежные специалисты утверждают, что фонтаны помогают снизить преступность. Сегодня в белорусской столице – более полусотни фонтанов. Большая часть их принадлежит столичному "Минскзеленстрою". 
# общество

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