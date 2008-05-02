В Минске забили ключом сразу 24 водные композиции

Все фонтаны будут работать по определенному графику. По будням – с 9 утра и до 10 часов вечера, а в выходные и праздничные дни – с 8 и до 23.00.

По традиции, водная феерия в столице продлится до конца сентября, но в этом году в ней появится свежая струя – новый фонтан на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. В перспективе еще несколько водных каскадов.



Кстати, зарубежные специалисты утверждают, что фонтаны помогают снизить преступность. Сегодня в белорусской столице – более полусотни фонтанов. Большая часть их принадлежит столичному "Минскзеленстрою".