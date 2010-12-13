В Минске за выходные было госпитализировано шесть человек с обморожениями. Синоптики прогнозируют вторую волну холодов

Основная нагрузка на ожоговое отделение больницы скорой помощи ляжет к концу недели. Стабильный минус за окном не только удержится, но обещает пойти на новые рекорды.

Аномальные морозы начала месяца еще в памяти. И вот, синоптики заговорили о второй волне низких температур. Ее начало уже чувствуется. В больнице скорой помощи – тоже. Здесь снова заработало «на полную» ожоговое отделение.

С диагнозом «холодовая травма» с начала месяца госпитализировано уже несколько десятков человек. Обратилось за помощью – в разы больше. Предупреждали и синоптики, и на календаре написано «декабрь», но правильно себя защитить от мороза получается пока не у всех. А чтобы попасть в больничную палату – времени много не надо.

Владимир Лещенко, заведующий ожоговым отделением больницы скорой медицинской помощи Минска:

Люди получают отморожение конечностей, причем изначально глубокое. Это может закончиться инвалидизацией с потерей, ампутацией конечностей. Если одет совсем легко, то можно и за час получить такое обморожение.

Заметить и оценить серьезность такой травмы вовремя довольно сложно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Априори это касается людей в состоянии алкогольного опьянения. Но застраховать себя в трезвом уме тоже получается не всегда.

Максим, к примеру, выбрался просто покататься на лыжах, а получил обморожение второй степени. Случайно порвал перчатки и оказался в больнице.

Максим Акуленко:

Катался в перчатках четыре часа, и перчатки порвались. Только в кафе заметил, что пальцы белые.

Леонид – тоже жертва несчастного случая. Поскользнулся в безлюдном месте, сломал ногу и потерял сознание от болевого шока. При температуре -10 градусов хватило одного часа, чтобы прописаться в больничной палате на месяц. По словам медиков, с погодой на этой неделе ему еще повезло.

Четвертая степень обморожения. Тот случай, когда комментарии излишни, а минус за окном и минус хорошая обувь обернулись плюс одним человеком в очереди за протезом.

О похолодании предупреждали. И продолжают это делать сейчас. Судя по всему, к прогнозу всего месяца можно будет приписать слова «ниже климатической нормы».

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов республиканского гидрометеоцентра:

Всю неделю погода будет морозной. В выходные дни характер погоды существенно не изменится, однако ночью морозы окрепнут. Температура будет до -15 градусов, при прояснениях – до -23. Также в выходные прогнозируется северный ветер, так что будет казаться, что температура еще ниже.