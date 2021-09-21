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В Минске за три дня зафиксировано свыше 300 нарушений скоростных режимов

21 сентября 2021 07:04
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Новости Беларуси. Несколько сотен превышений скорости за три дня. В столичной ГАИ подвели итоги профилактической акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске за три дня зафиксировано свыше 300 нарушений скоростных режимов-1

Она проводилась в Минске с 17 по 19 сентября. За это время инспекторы выявили 316 лихачей. Некоторые из них и вовсе установили скоростные антирекорды – превышение установленных ограничений на 60 километров в час.

Как отметили в Госавтоинспекции города, для снижения аварийности рейды по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения будут продолжены.

# ГАИ # общество # Фотофакт

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