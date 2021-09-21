В Минске за три дня зафиксировано свыше 300 нарушений скоростных режимов

Новости Беларуси. Несколько сотен превышений скорости за три дня. В столичной ГАИ подвели итоги профилактической акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она проводилась в Минске с 17 по 19 сентября. За это время инспекторы выявили 316 лихачей. Некоторые из них и вовсе установили скоростные антирекорды – превышение установленных ограничений на 60 километров в час.

Как отметили в Госавтоинспекции города, для снижения аварийности рейды по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения будут продолжены.