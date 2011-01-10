В Минске за сутки зафиксировано более полусотни ДТП

Оттепель пришла в Беларусь. Среднесуточная температура сейчас на 7 градусов выше климатической нормы. Водителям и пешеходам приходится маневрировать между огромными лужами и мокрыми сугробами.

Количество ДТП возросло. Только в Минске их за сутки зафиксировано более полусотни. Госавтоинспекция просит водителей в условиях непогоды соблюдать скоростной режим и двигаться с включенным ближним светом фар.

Ситуацию осложняет туман. Он густой пеленой окутал столицу. Однако это не повлияло на вылеты из Национального аэропорта Минск. В то же время есть задержки прибытия некоторых рейсов из-за плохой погоды в европейских странах, в частности из Рима, Парижа и Стамбула, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».