В Минске за прогулы уволены 7 тысяч человек

За прогул и другие нарушения трудовой дисциплины в январе-июле текущего года уволены 7 тыс. человек, или 6,1% всех уволенных.

Наибольшее число нарушителей трудовой дисциплины наблюдалось на предприятиях промышленности - 2,1 тыс. человек, в том числе на предприятиях машиностроения и металлообработки - 1,5 тыс. человек; в строительных организациях - 1,9 тыс. человек.

Всего по собственному желанию и соглашению сторон со столичных предприятий и организаций уволились 87,8 тыс. человек, или 77,6% общего числа уволенных. В связи с сокращением численности или штата работников были уволены 1,5 тыс. человек, что составило 1,3% всех уволенных. Всего же в январе-июле уволены по различным причинам 113,2 тыс. человек.

На 31 июля в организациях Минска насчитывалось 14,2 тыс. вакансий (на аналогичную дату 2008-го - 18,9 тыс.), из них 14,3% - в организациях образования, 13,2% - транспорта, 12,4% - на промышленных предприятиях, сообщает БЕЛТА.