В Минске за помощью по доставке продуктов и лекарств обратились более 6500 человек

Новости Беларуси. В Минске за помощью по доставке продуктов и лекарств с начала работы горячих линий обратились более 6500 человек. При этом некоторые жители обращаются повторно. Волонтеры уже выполнили более 8000 заявок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Только в Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района еженедельно поступает около 20 заявок. Их стараются выполнять в тот же день. В основном обращаются одинокие пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, которые стараются ограничить социальные контакты.

Если работники центра сами не справляются с объемом заказов, на помощь приходят волонтеры БРСМ, Красного Креста и представители церкви. Чаще всего люди просят доставить продукты и рецепты, иногда обращаются с просьбами купить лекарства.