В Минске за один день будет возведен храм в честь иконы Божией Матери "Донская"

Это событие станет возрождение древнерусской традиции. Церкви, построенные в течение одного дня, называли "обыденными". Сейчас постройка такого храма в Минске – явление уникальное. Тот, кто желает стать очевидцем исторического события, может добраться до места возведения храма в столичном микрорайоне Степянка по улице Корвата. Торжественным завершением строительства станет служение первой Божественной литургии в нововозведенном храме, которое состоится завтра, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.