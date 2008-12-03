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В Минске за один день будет возведен храм в честь иконы Божией Матери "Донская"

03 декабря 2008 11:47
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Это событие станет возрождение древнерусской традиции. Церкви, построенные в течение одного дня, называли "обыденными". Сейчас постройка такого храма в Минске – явление уникальное. Тот, кто желает стать очевидцем исторического события, может добраться до места возведения храма в столичном микрорайоне Степянка по улице Корвата. Торжественным завершением строительства станет служение первой Божественной литургии в нововозведенном храме, которое состоится завтра, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.
# общество # Храмы Минска

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