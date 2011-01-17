В Минске за нерасчищенные дворы руководителей ЖЭСов накажут рублем и даже отстранят от должности

Небесная канцелярия продолжает испытывать коммунальные службы. Погодный плюс меняется на минус, а оттепель — на гололед.

И люди, и техника работают круглосуточно. За минувшие выходные в столице на борьбу со снегом вышло более 70-ти самосвалов и погрузчиков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На дороги высыпано 34 тонны противо-гололёдной смеси. И если уборка центральных магистралей у столичных властей нареканий не вызывает, то ситуация с придворОвыми территориями противоположная. Председатель Мингорисполкома поручил в кратчайшие сроки навести порядок во дворах. В противном случае руководителей ЖЭСов накажут рублем и даже отстранят от должности.

Виктор Дюбанов, главный инженер ГПО «Минское городское жилищное хозяйство»:

То решение, которое было принято в Мингорисполкоме по уборке возле автомобилей, владельцами не было воспринято. Только некоторые убирали от снега места для машин. Поэтому это затруднило уборку снега. Но в эти дни нами будут предприняты всевозможные усилия: 100% техники и рабочих будут выведены на уборку.

Тем временем, большая часть дорог до сих пор покрыта ледяной коркой, вероятность так называемых гололедных травм увеличивается. Медики рекомендуют быть более внимательными на дороге.