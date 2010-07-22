В Минске выявили сразу несколько случаев женского мошенничества на сайтах знакомств

Жертвами предприимчивых барышень становились щедрые мужчины.

Через Интернет девушки договаривались о встрече и под разными благовидными предлогами просили мужчин купить им дорогую вещь, заправить автомобиль либо оплатить счета.

Схема простая и, как показывает практика, достаточно эффективная: найти, понять и обезвредить. Интернет-лохотрон по-женски за границей — уже давно норма зарабатывания денег. Подставные имена, возраст и фотографии — все это старо, как мир. Теперь — относительно достоверная, но ограниченная информация о себе, приятная внешность, артистизм. Это факторы, которые заставляют мужчин раскошелиться. При первой и, по технологии, последней встрече.

Девушки договариваются о встрече на сайтах знакомств, под благовидным предлогом просят сильный пол заправить автомобиль или купить что-нибудь, после чего скрываются навсегда.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Согласно Уголовного Кодекса Республики Беларусь, такие действия трактуются как мошенничество. За него предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Дама сердца, заполучив деньги, уже на следующий день под новым аккаунтом будет обрабатывать новую жертву. Ведь использовать скромного и стеснительного любителя интернет-знакомств мошенница может только один раз.