В Минске выбрали лучшие бригады скорой медицинской помощи. Рассказываем, как проходили соревнования

Юрий Царев, ведущий: Расскажите, пожалуйста, что это за соревнования, как часто они проводятся и для чего они нужны?

Дмитрий Шалковский, врач выездной бригады скорой медицинской помощи:

Эти соревнования уже проводятся шестой год подряд. Они проводятся, чтобы определить лучшую бригаду. В Минске проводятся, также проводятся еще в регионах каждой области. А потом определяется лучшая бригада страны.

Виктория Япэрэ, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи:

Всего было три этапа. Первый этап – это устный, наш доктор отвечал на 100 вопросов. Если отвечаешь, 100 баллов уже есть. В это время, пока старший бригады писал тесты, в другом зале проводился еще один конкурс «Вслепую». У нас есть сумка-укладка, в которой препараты, бинты. До недавнего времени в каждой бригаде по-своему лежали принадлежности. Единственное, что препараты лежали примерно одинаково, а остальное все – как кому удобно на бригаде. Недавно наше руководство издало указ, чтобы сделать единый образец сумки, чтобы было удобно. То есть, если это чужая сумка, и нужно будет ей воспользоваться, ты смог быстро и экстренно оказать помощь. Сейчас благодаря этой единой укладке ты сможешь действительно вслепую достать любые препараты. Третий этап – это конкретно сердечно-легочная реанимация.