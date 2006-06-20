В Минске выбирали лучшие студенческие стены, окна и двери

20 июня в столице выбирали лучшее молодёжное общежитие 13 университетов и техникумов города. Специалисты проводили проверку именно в конце учебного года, чтобы оценить, в каком состоянии студенты оставили свои комнаты, уехав на каникулы.

Оценивали по 12 пунктам: соблюдение санитарных норм, паспортный режим, наличие в общежитии комнат отдыха и самоподготовки, работа буфетов и прачечных. Один из главных критериев - активная деятельность студенческого самоуправления.

Большинство минских общежитий встретило комиссию строительными лесами: летом только студенты отдыхают, а в зданиях кипит работа - меняют окна, обшивают стены, красят полы. Члены жюри заглядывали и в комнаты к студентам, и в подсобки.

Экспертов поратовали чистотой и аккуратностью в помещениях. В оценочных табелях специалистов - только положительные отметки.

К концу недели экспертная комиссия подсчитает баллы и выберет лучшее студенческое общежитие 2006 года. Победителя ждет не только почет и уважение коллег, но и ценный материальный приз.