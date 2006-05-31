В Минске выбирали лучшего участкового терапевта

Лучшим участковым терапевтом года стала Анжелика Михалкевич, которая работает в 14-й поликлинике столицы.Конкурс профессионального мастерства проходил в несколько этапов. Жюри было строгим, да и коллеги, наблюдавшие за соревнованиями, не упустили бы любой мелочи... В финал вышли десять врачей столичных поликлиник - профессиональные, внимательные, понимающие пациентов с полуслова. Но победу в конце концов отдали Анжелике Михалкевич, с чем ее тепло и поздравили коллеги.