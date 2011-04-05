В Минске встретили белорусов-призеров чемпионата Европы по борьбе

В Минске накануне поздно вечером встречали белорусов-призеров чемпионата Европы по борьбе.

Последняя делегация наших спортсменов вернулась из немецкого Дортмунда.

Завершали программу первенства континента борцы греко-римского стиля. Золото выиграл Тимофей Дейниченко — воспитанник Гомельской школы борьбы.

Всего же на счету нашей сборной — шесть наград. Кроме медали высшей пробы, завоевано еще два серебра и три бронзы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тимофей Дейниченко, чемпион Европы по греко-римской борьбе:

Принести не только себе золотую медаль, но и стране — для меня это немаловажно. Очень рад, что всё сложилось, всё получилось. Гордость чувствовалась. Второе место есть второе, но чемпион есть чемпион. Я долго к этому шел. Очень старался. И вот достойный результат моих трудов и всего тренерского штаба, который в меня верил, который меня готовил.