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В Минске вспоминают Владимира Мулявина

12 января 2009 08:50
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Этот человек — народный артист не только по званию, но и по сути. На его песнях выросло не одно поколение, а благодаря «Песнярам» о Беларуси знают на всех континентах. Они стали символом белорусской национальной культуры.

Сегодня ему исполнилось бы 68. В день рождения Народного артиста СССР и Беларуси Владимира Мулявина введена в обращение почтовая марка. На ней кроме легендарного музыканта,  изображён состав созданного Владимиром Мулявиным ансамбля «Песняры». Они стали символом белорусской национальной культуры. В церемонии гашения  марки  принял участие Иосиф Кобзон.

Аплодисменты звучали скорее в память о легендарном музыканте, нежили, по случаю успешного гашения марки  другом Мулявина  - Исифу Кобзону. Он специально прервала отпуск в тёплых краях и выполнил обещание – дать сольный концерт в Минске в День рождения Владимра Мулявина.
Композитор,  аранжировщик,  дирижёр,  певец. Уроженец Свердловска, стал символом белорусской национальной культуры во многом благодаря созданному им ансамблю «Песняры». В своё время по популярности он бил все рекорды.  И стал обладателем первого  золотого диска в СССР.

С почтовой маркой "Владимир Мулявин. Основатель и художественный руководитель ансамбля "Песняры"  память  о  них  разлетится  в 53 тысячи уголков планет. Такое количество экземпляров филателистического эксклюзива выпущено в свет. Уже сегодня первые экземпляры отправились в именитые музеи.

 

 

# общество

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