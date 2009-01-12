В Минске вспоминают Владимира Мулявина

Этот человек — народный артист не только по званию, но и по сути. На его песнях выросло не одно поколение, а благодаря «Песнярам» о Беларуси знают на всех континентах. Они стали символом белорусской национальной культуры.

Сегодня ему исполнилось бы 68. В день рождения Народного артиста СССР и Беларуси Владимира Мулявина введена в обращение почтовая марка. На ней кроме легендарного музыканта, изображён состав созданного Владимиром Мулявиным ансамбля «Песняры». Они стали символом белорусской национальной культуры. В церемонии гашения марки принял участие Иосиф Кобзон.

Аплодисменты звучали скорее в память о легендарном музыканте, нежили, по случаю успешного гашения марки другом Мулявина - Исифу Кобзону. Он специально прервала отпуск в тёплых краях и выполнил обещание – дать сольный концерт в Минске в День рождения Владимра Мулявина.

Композитор, аранжировщик, дирижёр, певец. Уроженец Свердловска, стал символом белорусской национальной культуры во многом благодаря созданному им ансамблю «Песняры». В своё время по популярности он бил все рекорды. И стал обладателем первого золотого диска в СССР.

С почтовой маркой "Владимир Мулявин. Основатель и художественный руководитель ансамбля "Песняры" память о них разлетится в 53 тысячи уголков планет. Такое количество экземпляров филателистического эксклюзива выпущено в свет. Уже сегодня первые экземпляры отправились в именитые музеи.