В Минске всех нуждающихся инвалидов и участников войны обеспечат жильем

2010 будет особенным для ветеранов, которые отпразднуют 65 годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В этой связи всех инвалидов и участников войны, которые состоят на очереди, планируют включить в состав ЖСК. Для льготной очереди выделять в первоочередном порядке дополнительное число квартир.

Сегодня, в очереди нуждающихся на улучшение жилищных условий – 640 инвалидов и участников войны, 230 из них уже строят жилье. В микрорайоне Каменная Горка уже через два месяца на первые этажи заселятся минчане, для которых преодоление каждого метра – большие трудности. 12 однокомнатных и двухкомнатных квартир расположены на первом этаже с отдельным парадным въездом.