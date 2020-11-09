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В Минске врачам, которые лечат людей с коронавирусом, вручили грамоты и подарки

09 ноября 2020 18:17
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Новости Беларуси. В столице чествовали медиков, которые лечат пациентов с COVID-19, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске врачам, которые лечат людей с коронавирусом, вручили грамоты и подарки-1

Представители Белорусского фонда мира вручили подарки и почетные грамоты медицинским работникам 1-й и 6-й больниц – тем, кто находится на передовой в борьбе с короновирусной инфекцией.

Это начало благотворительной акции. В течение двух недель представители общественной организации посетят еще 10 столичных клиник.

# Коронавирус # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

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