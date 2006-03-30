В Минске впервые прошла международная конференция по проблемам содержания зеленых насаждений

В гости к столичным озеленителям приехали коллеги из областных центров, городов ближнего и дальнего зарубежья.Специалисты думали о том, как в условиях мегаполисов снизить неблагоприятное влияние окружающей среды на растения, делились достижениями в этой области и новыми разработками. :Фирма Вольдемара Керша занимается разработкой современной техники для пересадки деревьев. Несколько немецких машин успешно работают и в белорусской столице. Зарубежные гости отмечают - Минск очень зеленый и красивый город. Однако и усовершенствовать можно многое. Красоту белорусской столицы отмечают и представители Франции. Элизабет Фабьен - специалист по вертикальному озеленению, которому в Европе нынче отдают предпочтение. Минские озеленители в этом направлении можно сказать новички, однако зарубежные коллеги готовы оказать помощь. В конференции приняли участие около тысячи человек - представители <зеленых> хозяйств областных центров, лесопарковых хозяйств, специалисты Центрального Ботанического сада, института защиты растений, Академии наук Беларуси. Такую популярность столичные озеленители объясняют прежде всего темой форума - сегодня важно не только украсить город цветами, но и не дать погибнуть зеленым насаждениям от шума, пыли и автомобильных выхлопов.