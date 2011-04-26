В Минске возложили венки к мемориальной доске герою-пожарному, ликвидатору аварии на ЧАЭС Василию Игнатенко

В Минске почтить память пострадавших собрались герои-чернобыльцы, ликвидаторы, сотрудники подразделений МЧС, юные спасатели. Они возложили венки к мемориальной доске герою-пожарному Василию Игнатенко.

Уроженец Брагинского района Гомельской области был в числе первого отряда спасателей, которые тушили пожар на крыше горящего реактора. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года они сделали самое важное – ликвидировали пожар в механическом отсеке, который мог привести к другим взрывам. За мужество и героизм Василий Игнатенко посмертно награжден орденом Красного Знамени, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петр Макаренко, участник ликвидации аварии на ЧАЭС:

Мы видели разрушенный реактор, и как с него огненные брызги сыпались. Но никто не дрогнул.

Александр Гончаров, заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Они свое дело сделали до конца. Мы этим гордимся, потому что если бы не они, результаты могли бы быть катастрофическими. Они же остановили пожар и в машинном зале, который мог привести к взрыву следующих реакторов.