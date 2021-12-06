В Минске возле «Чижовка-Арены» появились огромные золотые коньки

Новости Беларуси. Новые дизайнерские решения в новогоднем оформлении Минска. Возле «Чижовка-Арены» появилась необычная световая инсталляция – золотые коньки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые дизайнерские решения в новогоднем оформлении Минска. Возле «Чижовка-Арены» появилась необычная световая инсталляция – золотые коньки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Они разместились на постаменте из алюминия и композитного материала. Днем праздничный вид создает отделка из мишуры, а в темное время суток – электрическая подсветка. Лампочки горят по всему корпусу фигуры, а также на шнурках и лезвиях. Коньки – часть композиции. Рядом расположены световые шары. Здесь же установят световую елку, а также мешок с подарками и варежку Деда Мороза. У подножия разместятся цифры «2022» и надпись «Минск».
Украшение города планируют завершить до 15 декабря.