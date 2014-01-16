В Минске волонтеры разработали первые пешеходные маршруты для незрячих людей!

Новости Беларуси. Благодаря специальной технологии, инвалиды могут более полно представить окружающий мир и уверенно передвигаться по улице. Система включает в себя сенсорный электронный планшет и специальный принтер, который печатает рельефные карты, набранные шрифтом Брайля.

По заказу волонтеры буквально пошагово разрабатывают индивидуальные маршруты, включая в схему мельчайшие детали. Прикасаясь к планшету, на котором закреплена уже готовая карта, незрячий может представить, как, например, пройти в поликлинику или магазин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.