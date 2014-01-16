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В Минске волонтеры разработали первые пешеходные маршруты для незрячих людей!

16 января 2014 10:07
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Новости Беларуси. Благодаря специальной технологии, инвалиды могут более полно представить окружающий мир и  уверенно передвигаться по улице. Система включает в себя сенсорный электронный планшет и специальный принтер, который печатает рельефные карты, набранные шрифтом Брайля.

По заказу волонтеры буквально пошагово разрабатывают индивидуальные маршруты, включая в схему мельчайшие детали. Прикасаясь к планшету, на котором закреплена уже готовая карта, незрячий может представить, как, например, пройти в поликлинику или магазин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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