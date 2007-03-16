В Минске вновь стали торговать овощами и фруктами с уличных лотков

По решению городских властей, с 2002 года с 1 декабря по 1 марта мелкорозничная торговля этой продукцией на улице запрещена.Хотя официально лотки на улицах могли появиться уже с 1 марта, активная торговля началась только с 15-го: для этого предприниматели и фирмы получали соответствующие разрешения в администрациях районов. Их в этом сезоне было выдано более пятисот. Наибольшее количество овощных лотков разместится в Московском районе.