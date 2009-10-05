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В Минске включат отопление

05 октября 2009 09:02
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В детских дошкольных и школьных, а также медицинских и социальных учреждениях это планируется сделать сегодня.

«По правилам, если средняя температура наружного воздуха в течение пяти дней ниже 10 градусов, к теплу подключаются потребители 1 категории. Это школы, детсады, больницы, поликлиники и другие социальные учреждения. По данным синоптиков, с 1 по 5 октября средняя температура наружного воздуха не превышала 10 градусов. В пятницу на заседании городского штаба было принято решение включить тепло с 5 октября», - сказал Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома.

Соответствующее распоряжение исполняющего обязанности председателя Мингорисполкома будет подписано сегодня. Потребителей 1 категории подключат к теплу в течение двух дней.

Представитель Мингорисполкома не исключил, что в домах отопление может быть включено уже в четверг, 8 октября. В последнюю очередь батареи потеплеют в административных зданиях и на промпредприятиях, информирует БЕЛТА.

# общество

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