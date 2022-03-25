В Минске ведут работы по благоустройству. Больше всего зелёных зон появится в Малиновке и на Юго-западе

Новости Беларуси. Построить дом, вырастить сына или хотя бы – посадить дерево. В столице ведутся активные работы по благоустройству, сообщили в программе «Столичные подробности». Только в Московском районе на участке от улицы Белецкого до Есенина появилось 700 новых деревьев.

В рамках месяца по наведению порядка в районе уже высадили более двух с половиной тысяч деревьев. Больше всего зеленых зон появится именно в новых микрорайонах, например, Малиновке и Юго-западе. Высаживают преимущественно клены и ясени. Всего за весну в Московском районе появится более трех с половиной тысяч деревьев.