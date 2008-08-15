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В Минске в здании Исполкома СНГ сегодня открылась фотовыставка "Южная Осетия 1991-2008 годы"

15 августа 2008 10:58
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Экспозиция представляет своего рода триптих. Первая часть повествует о трагических событиях 1991 года - грузино-осетинском конфликте, который привёл к гибели более тысячи человек. В центре - 15-летний период мирной жизни края. И, наконец, заключительный блок посвящён новой трагедии – новому грузино-осетинскому конфликту. Война во всём своём страшном и жестоком обличии. По словам организаторов, выставку готовили уже давно. Правда, тогда планировали показать мирную Южную Осетию. Однако события последней недели заставили изменить ракурс.
# общество

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