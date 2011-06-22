Прямой эфир

В Минске в три часа ночи на площади Победы почтили память погибших в войне

22 июня 2011 17:30
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В память о погибших, во всех регионах страны на рассвете прошли траурные митинги. Так, в Минске на площади Победы в три часа ночи началась «Вахта памяти».

У монумента павшим в годы Великой Отечественной собрались ветераны и молодежь, руководство города, офицеры и курсанты погранвойск.

В час, когда 70 лет назад объявили о начале войны, именно пограничники первыми приняли на себя удар фашистских оккупантов. К Вечному огню легли живые цветы.

К акции присоединились и в других городах стран Содружества. Тысячи людей в прямом эфире почтили минутой молчания тех, кто погиб на полях сражений в Великой Отечественной войне.

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