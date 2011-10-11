В Минске в тестовом режиме заработала интеллектуальная система управления архитектурной подсветкой

В ее основе — спутниковая система навигации GPS.

Сейчас умная новинка — эксперимент, а уже в следующем году современное техническое решение закрепят на практике: система будет внедрена в центральной части города, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:

Данная система позволяет управлять каждым объектом. Это даст возможность вмешиваться в процесс управления освещением, переводить объекты в экономный режим, в режим ночного отключения, и так далее. И контролировать текущее состояние.