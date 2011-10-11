Прямой эфир

В Минске в тестовом режиме заработала интеллектуальная система управления архитектурной подсветкой

11 октября 2011 18:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В ее основе — спутниковая система навигации GPS.

Сейчас умная новинка — эксперимент, а уже в следующем году современное техническое решение закрепят на практике: система будет внедрена в центральной части города, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:
Данная система позволяет управлять каждым объектом. Это даст возможность вмешиваться в процесс управления освещением, переводить объекты в экономный режим, в режим ночного отключения, и так далее. И контролировать текущее состояние.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
11 октября 2011 17:17

Отопление в жилых домах в Минске включат в конце недели

11 октября 2011 14:43

Отопление включили в социальных объектах Минска

11 октября 2011 09:54

Учителем года в Беларуси стала женщина по фамилии Зубрилина