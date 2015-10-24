В Минске в супермаркете МЧС Беларуси организовало концерт и выставку, чтобы дети помнили о правилах безопасности

«Молодежь за безопасность». Акция под таким названием сейчас проходит по всей стране. В Минске в одном из столичных супермаркетов МЧС Беларуси организовало концерт и выставку. Надеть спасательные костюмы, сфотографироваться на мотоцикле и даже потанцевать — в такой игривой форме спасатели рассказывают детям о главном — о правилах безопасности. Это особенно не мало важно перед началом таких долгожданных каникул.



Знание и умение ребенка действовать грамотно в чрезвычайной ситуации может спасти жизнь. Ведь порой из-за невнимательности взрослых страдают дети.

