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В Минске в районе «Курасовщина» заработал горнолыжный центр «Солнечная долина»

11 декабря 2010 18:06
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Теперь любители горных лыж и сноуборда могут кататься не выезжая из Минска.

Здесь есть горки, как для взрослых, так и для детей. Специально для них здесь установлен аттракцион «Тобоган», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это рельсовая трасса с виражами и поворотами, похожая на Американские горки.

Центр уже высоко оценили не только любители, но и профессионалы.

Владимир Дащинский, заслуженный тренер Республики Беларусь:
Сделали в городе Минске новую базу для фристайла, для детско-юношеского спорта. Всем стандартам соответствует склон. Мы сегодня опробовали. Нас полностью устраивает все.

# общество # Фотофакт

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