В Минске в районе «Курасовщина» заработал горнолыжный центр «Солнечная долина»

Теперь любители горных лыж и сноуборда могут кататься не выезжая из Минска.

Здесь есть горки, как для взрослых, так и для детей. Специально для них здесь установлен аттракцион «Тобоган», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это рельсовая трасса с виражами и поворотами, похожая на Американские горки.

Центр уже высоко оценили не только любители, но и профессионалы.

Владимир Дащинский, заслуженный тренер Республики Беларусь:

Сделали в городе Минске новую базу для фристайла, для детско-юношеского спорта. Всем стандартам соответствует склон. Мы сегодня опробовали. Нас полностью устраивает все.