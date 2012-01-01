В Минске в новогодних празднествах приняли участие свыше 70 тысяч человек

Новости Беларуси, Минск. Приход Нового года белорусы встретили поздравлениями и красочным фейерверком. После полуночи массовые гуляния прошли по всей стране. А превращать Минск в новогоднюю ночь в одну большую праздничную площадку уже стало традицией.

Организаторы позаботились о том, чтобы весело было во всех районах города. Главные площадки, как и в предыдущие годы, развернулись у Национальной Библиотеки, Дворца спорта, обелиска «Минск – город-герой». Почти до рассвета здесь не затихала музыка.

Встретить 2012 год возле главной елки страны пришли более сотни человек. Выступления творческих коллективов возле Дворца спорта и Национальной библиотеки поддерживали праздничное настроение горожан.

Минчане:

Хорошее шоу.

Конечно, хорошо сделали. В прошлом году был, в этом семью привел. Отлично!

Салют в Минске классный. Все супер.

Я загадал, чтобы в этом году у всех все было отлично.

И все же самым ярким событием этой ночи стал праздничный фейерверк. Красочное шоу из более чем тысячи разноцветных огней в половине второго ночи раскрасили небо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настоящий подарок преподнесла белорусам погода. В новогоднюю ночь выпал долгожданный снег и столбик термометра опустится ниже нулевой отметки. А в первый день 2012-го в Беларуси от минус 3-х до плюс 2-х. Местами будет идти снег. Так что погода для гуляний будет вполне комфортной.

Окунуться в атмосферу праздника по всей республике можно будет сегодня до самого вечера. Так, в Минске на площадке возле Национальной библиотеки проходит новогодняя театрализованная программа.

Сказочные герои и артисты предлагали детям и взрослым развлечения на любой вкус. Минчане и гости города водили хороводы, участвовали в конкурсах, пели и танцевали.