В Минске в мае будет введено 150 тыс. кв. м жилья

Комитет строительства и инвестиций Мингорисполкома разработал и направил во все районы столицы помесячный график сдачи жилых домов.

По словам председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Андрея Ясючени, в первом полугодии в Минске необходимо выполнить 60% годового задания по жилищному строительству.

«Для того, чтобы поддержать строительную отрасль республики, принято решение в первом полугодии текущего года выполнить 60% годового задания, за 9 месяцев — 90% задания, а по итогам 10 месяцев выполнить годовой план в 1,4 млн. кв. м жилья. Также до конца года нужно обеспечить задел на будущий год не менее 40%», — отметил Андрей Ясюченя.

В 2009-2010 годах для Минска увеличено задание по строительству жилья. Если ранее было запланировано построить в столице в 2010 году 1 млн. 740 тыс.кв.м жилья, то новым заданием на следующий год поставлена задача ввести 2 млн. 80 тыс.кв.м. Такой объем жилья был заложен на 2011 год, передает БЕЛТА.