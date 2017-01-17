В Минске в книге соболезнований по жертвам трагедии в Бишкеке появились первые записи

Новости Беларуси. Буквально полчаса назад в посольстве Кыргызстана в Минске открыта книга соболезнований. В ней уже появились первые записи в память о жертвах авиакатострофы, которая унесла более 30 жизней. Доступ в посольство открыт не только сегодня, но и завтра с 10 до 13 и с 15 до 18 часов.

Виктор Гуминский, первый заместитель председателя исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ:

Мы сегодня глубоко скорбим по этому случаю и приносим наши соболезнования руководству, народу Кыргызской республики, родным и близким погибших.

Утром в понедельник за несколько километров от взлетной полосы международного аэропорта Бишкека потерпел катастрофу грузовой самолет, который совершал рейс из Гонконга в Стамбул с остановкой в столице Кыргызстана.

17 января в стране объявлен день национального траура. После ночного перерыва сейчас работы на месте катастрофы продолжены. В них задействованы 200 спасателей и почти столько же сотрудников МВД. Ожидается, что во второй половине дня в Кыргызстан прибудут эксперты Межгосударственного авиационного комитета, которым передадут для расшифровки найденные черные ящики самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.