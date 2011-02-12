В Минске в 25 раз прошел физкультурный праздник «Минская лыжня»

В этом году поучаствовать в забеге на лыжах могли абсолютно все желающие: между собой соревновались многодетные семьи, школьники и студенты учебных заведений, работники предприятий, ветераны лыжного спорта и даже представители администрации районов города.

Для участников и зрителей «Минской лыжни – 2011» также подготовили разнообразную культурную программу и, конечно же, призы и подарки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Тут же работали палатки с горячим чаем и кулинарией. Так что соскучиться и замерзнуть уж точно ни у кого не получилось.

Игорь Васильев, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Рады, что так много людей сегодня здесь присутствует. И самое главное, те дети, которые с лыжами пришли сюда, несмотря на погоду.

Участница соревнования:

Мы пришли сюда с эмоциями, получить здоровья, удовольствие, силы. Показать, что мы еще молоды, красивы и на все свободны.

Участник соревнований:

Нация должна быть здоровой. Здоровый дух в здоровом теле. И тогда все будет хорошо.