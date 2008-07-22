В Минске ужесточают контроль за локальными сетями, которые нелегально устанавливают в жилых домах

Специалисты говорят о технических нарушениях во время кустарных врезок, пользователи, которых, по приблизительным подсчетам, сотни тысяч, ратуют за сохранение виртуальной паутины.

Электрикам из местного ЖЭСа было бы очень любопытно, в каком именно пятиэтажном доме находится эта типичная кабельная сеть. Но Андрей к повышенному интересу людей с плоскогубцами относится почти индифферентно. В его вотчине – 3,5 десятков домов, около двух сотен пользователей и целые лабиринты проводов. А еще и генеральная уборка подъезда на носу.

По внешней стороне здания – провод над домами. Специалисты говорят, не эстетично. Но парадокс: этот черный шнур, который выходит из недр почтового отделения по соседству, никого не смущает. А этот смутил: белый шнур пошел под ножницы. Претендентов на обрезание только в одном дворе как минимум несколько. Над деревьями – будто троллейбусная линия. А между домами запросто могут курсировать канатоходцы. Но совсем скоро ситуация может кардинально поменяться. В Минске уже создали спецкомиссию, которая и будет отслеживать нелегальные шнуры. Результат: раньше домашние сети никто и не пытался легализовать. Когда начались проверки – сисадмины зашевелились. Уже подали почти полсотни заявок.

На чердаке – будто рубка радистов. Хитросплетения электрики обнаружили в первом же подопытном подъезде. Но ножницы пока не наперевес. Прежде чем совершить виртуальное обрезание, сначала разберутся, куда провод идет и откуда выходит. Контроль за паутинами нелегальных проводов в жилых домах однозначно ужесточат, правда, тотальных срезов не обещают. По неофициальным данным, в домашних сетях так или иначе запутались 10% населения Минска, а это двести тысяч человек.