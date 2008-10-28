В Минске уже две недели дефицит зарубежных роз, гвоздик и хризантем

Свежие цветы в магазинах не поступают, а те, что остались, скорее напоминают гербарий.

Живыми розами, гвоздиками и хризантемами в столице не пахнет уже две недели. Продавцы обрывают увядшие лепестки и с неохотой делают скидку. Мол, итак работаем без прибыли. В сентябре вышло постановление Министерства экономики об ограничении 30% наценки на цветы из за рубежа. Хотя, чтобы окупились все затраты, говорят торговцы, каждую розу нужно продать на 120% дороже.

Ирина Ильюкевич, начальник управления предпринимательства и лицензирования комитета экономики Миноблисполкома: "Данное постановление очень четко подчеркнуло, что мы поддерживаем белорусского производителя, при этом не ущемляем иностранного. Единственное, что корректируем –это цены на снижение, а не на увеличение".

Поддерживать действительно есть кого. Из могилевского розария ежегодно в цветочные магазины отправляют почти полмиллиона роз. Разбирают нарасхват. Голландские и Эквадорские цветы живут 2 дня, белорусские 2 недели. К тому же наша роза если и уколет шипами, то никак не ценой. 2,5 тысячи за цветок. Пока предприятие снабжает региональный рынок, в планах выйти на столичный.

Миллион алых роз брестскому зеленхозу вырастить не проблема. Позволяют современные теплицы и технологии. Здесь глубоко пустили корни даже иностранцы: розы голландской селекции. На подходе – хризантемы и лилии.

В том, что смогут украсить собственными цветами внутренний рынок, специалисты не сомневаются. Тем более, что покупателям товар по душе. Но пока Беларусь во власти зарубежной цветочной экспансии. Нидерланды, Италия, Германия. Красота едет даже из Эфиопии и Колумбии. Тут за качество специалисты не ручаются. Благо, проверяют "иностранных гостей" сразу на границе.

Уберечь от белой ржавчины белорусский рынок можно. Главное, чтобы продавцы перестали гоняться за сверхприбылью и более внимательно присмотрелись к внутреннему рынку. Здесь тоже можно приносить двойную пользу: и себе, и людям.