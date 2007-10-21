В Минске увеличилось количество пешеходов-нарушителей

С начала года по вине пешеходов в Беларуси произошло почти 250 дорожно-транспортных происшествий.

Из-за невнимательности на дорогах погибли 45 человек. Основная причина трагедий - переход на запретный цвет светофора.

Траектория запрета для пешеходов-нарушителей - излюбленная зона. Экономя на расстоянии, приходится тратиться на штрафы. В то время как примерные пешеходы шагают по законной разметке, нарушитель идёт на беседу с инспектором ГАИ.

На допросе пешеходы шифруются, как разведчики. Фамилии не помнят, где прописаны - не знают, документы не показывают.

В таких ситуациях проводятся действия по установлению личности нарушителя. После этого составляется протокол, и нарушитель привлекается к установленной законом административной ответственности.

Если будет установлено, что пешеход находится в состоянии алкогольного опьянения, ответственность предусмотрена статьёй 18.23 частью 2. Штраф в размере от 1 до 3 базовых величин.

Ежедневно, и в светлое, и в тёмное время суток правила дорожного движения нарушают около 200 пешеходов. Причём, штраф в 3,5 тысячи - это та сумма, которая не навредит собственному бюджету. Но на дороге пешеходам стоит думать не о кошельке, а о жизни.

