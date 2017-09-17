В Минске увековечили память сотрудников ГАИ, погибших при исполнении служебного долга
Новости Беларуси. Память сотрудников Госавтоинспекции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, почтили в Минске. В крипте Храма-памятника в честь Всех Святых прошла церемония закладки капсулы. В ней – земля с могил жертв мирного времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемонию приурочили к 100-летию белорусской милиции и годовщине образования Госавтоинспекции. Ежегодно в этот день сотрудники ГАИ вспоминают своих коллег, которые погибли при исполнении служебного долга, а также оказывают помощь их родным и близким.
Татьяна Луцевич, дочь погибшего сотрудника ГАИ:
У меня смешанные чувства. Я не ожидала, что частичка нашей семьи останется в истории, в памяти народа. Это большая честь для всех.
Александр Кобрусев, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:
Я думаю, что это действие подчеркивает отношение МВД. Это инициатива самих сотрудников. Это их отношение к своим учителям, к тем, кто отдал свою жизнь на защите наших граждан.
Отметим, что во время несения службы на дорогах Беларуси погибли 34 сотрудника Госавтоинспекции.