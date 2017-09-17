В Минске увековечили память сотрудников ГАИ, погибших при исполнении служебного долга

Новости Беларуси. Память сотрудников Госавтоинспекции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, почтили в Минске. В крипте Храма-памятника в честь Всех Святых прошла церемония закладки капсулы. В ней – земля с могил жертв мирного времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемонию приурочили к 100-летию белорусской милиции и годовщине образования Госавтоинспекции. Ежегодно в этот день сотрудники ГАИ вспоминают своих коллег, которые погибли при исполнении служебного долга, а также оказывают помощь их родным и близким.