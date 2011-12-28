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В Минске утверждена программа по формированию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями

28 декабря 2011 09:35
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Новости Беларуси, Минск. На эти цели из бюджета выделено более четырех миллиардов рублей.

В подъездах появятся удобные пандусы, а все социокультурные объекты, которые сейчас на капитальном ремонте, будут открываться с учетом потребностей инвалидов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Это и размещение в торговых залах цен на товары, и укрупненный шрифт, и голосовое сопровождение. Есть финансирование на оборудование подъездов в жилых домах домофонами со звуковым и световым сигналом.

# общество

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