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В Минске утвердили комплекс мероприятий в транспортной сфере. Что изменится для пассажиров и водителей?

26 октября 2021 13:37
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Новости Беларуси. В Минске утвержден комплекс мероприятий в транспортной сфере на ближайшую пятилетку. Приоритетные направления – строительство и модернизация коммуникаций городского электротранспорта, возведение новых линий подземки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске утвердили комплекс мероприятий в транспортной сфере. Что изменится для пассажиров и водителей?-1

В рамках мероприятий парк автомобильного городского электротранспорта и метрополитена будет обновлен экологически безопасными средствами. Более широкое распространение получат информационные сервисы, позволяющие пассажиру производить оплату проезда, получать в реальном времени информацию о расписании движения городского транспорта. Значительные суммы направят на обновление транспортного парка и обеспечение окупаемости перевозок. В приоритете – закупка троллейбусов и электробусов.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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