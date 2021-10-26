В Минске утвердили комплекс мероприятий в транспортной сфере. Что изменится для пассажиров и водителей?

Новости Беларуси. В Минске утвержден комплекс мероприятий в транспортной сфере на ближайшую пятилетку. Приоритетные направления – строительство и модернизация коммуникаций городского электротранспорта, возведение новых линий подземки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках мероприятий парк автомобильного городского электротранспорта и метрополитена будет обновлен экологически безопасными средствами. Более широкое распространение получат информационные сервисы, позволяющие пассажиру производить оплату проезда, получать в реальном времени информацию о расписании движения городского транспорта. Значительные суммы направят на обновление транспортного парка и обеспечение окупаемости перевозок. В приоритете – закупка троллейбусов и электробусов.