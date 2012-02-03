В Минске установлена рекордная с 1917 года температура – минус 27 градусов

Минувшая ночь в Беларуси стала самой холодной в нынешнем сезоне. По западу республики температура воздуха местами понизилась до 32 градусов.

В Минске – до 27. Предыдущий рекорд в столице был минус 24,5 градуса в 1917 году. На ряде метеостанций также побиты температурные максимумы для этого дня.

В выходные морозы немного ослабеют, однако усилится ветер. Погода станет еще менее комфортной. Например, при температуре минус 20 и скорости ветра 5 метров в секунду ощущение холода будет на уровне 30 градусов.

Медики советуют потеплее одеваться и подолгу не находиться на улице. Обморожения фиксируют каждый день. При этом минувшие сутки в столице обошлось без серьезных холодовых травм. Помощь оказана только шестерым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.