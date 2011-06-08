В Минске установили памятник Жак-Иву Кусто

Такой подарок ко Всемирному дню океана преподнес городу один из студентов столичной академии искусств.

Полуметровый бюст разместился в Минском центре океанографии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, вместе с гипсовым постояльцем, здесь появились и вполне живые персонажи — одни из самых кровожадных морских обитателей, краснобрюхие пираньи.

Алексей Азаров, директор Минского центра океанографии:

Сегодня нам привезли пираний — именно тех, про которых ходят легенды: заходит бык в реку, нападает стая пираний и от быка ничего не остаётся. Но мало кто знает, что при всей их кровожадности, пираньи могут падать в обморок. Самая кровожадная и хищная рыба, испугавшись, застывает и ложится на грунт.