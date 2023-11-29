В Минске устанавливают главную новогоднюю ёлку – как будет выглядеть зелёная красавица?

Главную елку начали устанавливать на Октябрьской площади. Ее высота составит 30 метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2023 году новогодний символ поистине уникален. Даже монтаж основания отличается от всех остальных. Для этого спроектированы и установлены специальные элементы крепления. Вместо металлического каркаса – специальный ствол и железные тросы. Лесную красавицу украсят множеством разноцветных шаров, ажурными фрезерованными игрушками и пиксельной сеткой. Цветовая гамма будет выдержана в красно-золотых тонах. Планируется, что праздничный образ завершат до 8 декабря.

В прошлом году с родителями посещала эту елку, очень понравилась. Хочется, чтобы она была еще лучше. Уже столица готовится к Новому году, уже появляются новогодние атмосфера, настроение.

Подготовка и на уровне города, стараешься тоже у себя на уровне общежития, комнаты своей устроить новогоднюю ламповую атмосферу. Уже в ожидании, предвкушении. Интересно, какая елка будет в этом году.