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В Минске устанавливают главную новогоднюю ёлку – как будет выглядеть зелёная красавица?

29 ноября 2023 15:13
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Главную елку начали устанавливать на Октябрьской площади. Ее высота составит 30 метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске устанавливают главную новогоднюю ёлку – как будет выглядеть зелёная красавица?-1

В 2023 году новогодний символ поистине уникален. Даже монтаж основания отличается от всех остальных. Для этого спроектированы и установлены специальные элементы крепления. Вместо металлического каркаса – специальный ствол и железные тросы. Лесную красавицу украсят множеством разноцветных шаров, ажурными фрезерованными игрушками и пиксельной сеткой. Цветовая гамма будет выдержана в красно-золотых тонах. Планируется, что праздничный образ завершат до 8 декабря.

В Минске устанавливают главную новогоднюю ёлку – как будет выглядеть зелёная красавица?-4

В прошлом году с родителями посещала эту елку, очень понравилась. Хочется, чтобы она была еще лучше. Уже столица готовится к Новому году, уже появляются новогодние атмосфера, настроение.

В Минске устанавливают главную новогоднюю ёлку – как будет выглядеть зелёная красавица?-7

Подготовка и на уровне города, стараешься тоже у себя на уровне общежития, комнаты своей устроить новогоднюю ламповую атмосферу. Уже в ожидании, предвкушении. Интересно, какая елка будет в этом году.

В Минске устанавливают главную новогоднюю ёлку – как будет выглядеть зелёная красавица?-10

А тем временем совершенно новая елка украсила в 2023 году столичную площадь Независимости. Ее называют «Беловежской». Ель проектировалась как полная копия раскидистой лесной красавицы. В конструкции более двух тысяч лапок, и каждая крепится по отдельности. Такую же елку, только высотой в 10 метров, установят на площадке у Белгосцирка.

# Новый год # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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