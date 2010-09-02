В Минске уменьшат стоимость монолитно-каркасного жилья

Речь сегодня на заседании в столичном горисполкоме шла об удешевлении квадратного метра в домах повышенной комфортности на полмиллиона рублей.

Он не только создал его в проекте, но и на стадии строительства оценивает рациональность каждого метра. Сэкономив на инженерной сети, весомо сберегли энергию и деньги будущих новоселов. Ведь тепло домашнего очага в этом доме создаст каждый себе сам, в буквальном смысле слова.

Алексей Ковалев, главный архитектор проектов РУП «Институт «Военпроект»:

– В каждой квартире находится газовый котел, который обеспечивает и тепло, и подогрев воды. Для жильцов есть большой плюс: они не зависят от отопительного сезона. Каждый человек может регулировать микроклимат в своей квартире.

30 миллионов рублей можно сэкономить при строительстве двухкомнатной квартиры в 60 квадратных метров в монолитно-каркасном доме. Считайте сами. Если стоимость жилья в подобной новостройке в Минске в среднем 3 миллиона 200 тысяч белорусских рублей, то здесь силой архитектурной мысли удалось ее ужать до 2 миллионов 700 тысяч белорусских рублей, а то и ниже.

Тот самый дом, но уже в другом измерении. Четыре 10-этажных близнеца появятся на месте бывшего военного городка, как и положено, через 9 месяцев.

Сергей Карпов, директор РУП «Институт «Военпроект»:

– Дома получились дешевые. Это, наверное, плод труд всего коллектива. Мы с удовольствием те планы, которые доводит город, готовы выполнять.

Миллион двести квадратных метров жилья – перспектива столичного роста в нынешнем году. И без того самый крупный район Минска – Фрунзенский – в 2011 году прибавит на 600 тысяч квадратов. Вырастет жилой квартал на месте бывшей деревни Дружба, в районе Аэродромной, Шаранговича, Рафиева. Возведут новостройки в микрорайонах Восточный-5, Каменная горка-2 и 4, Масюковщна-6.

На 2012 год объемы жилья еще увеличат. Основные районы застройки – микрорайоны Лошица-6, Северный, Каменная горка-3, Лебяжий, поселок Сокол, Щемыслица-1 и, опять же, бывшая деревня Дружба.

В 2013 году – ожидается настоящий строительный Бум! Причем 90% возводимого жилья – для очередников. Чижовка, Михалово-2, Щемыслица-2, Степянка-2, Восточный, Красный бор-3, Северный и Лебяжий.

Даже при таких объемах строители обещают удивить самых взыскательных почитателей комфорта и жилой архитектуры.

Ирина Архипова, исполняющая обязанности председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

– Жилье типовых потребительских качеств будет обязательно – это основной объем, который мы выстраиваем, который мы планируем. Но, тем не менее, застройка основных перспективных магистральных улиц будет обязательно индивидуальная и высоких потребительских качеств.

Пределы кольцевой и города-спутники. Минск уже нарекли городом новостроек. Кстати, сейчас здесь возводят жилья в три раза больше, чем в трех областях страны вместе.

Ольга Юруть, Сергей Капустин, телекомпания СТВ.