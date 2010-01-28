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В Минске участились кражи автозапчаcтей с дорогих машин

28 января 2010 09:11
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Минские авторынки правоохранители будут посещать чаще.

Серьезной проблемой для Минска в последнее время стало увеличение краж запчастей с дорогостоящих машин. Больше всего похитителей интересуют магнитолы и зеркала.

По статистике 2009 было совершено 8 тысяч краж. Рост за год — на четверть. При этом подобные дела раскрываются не более чем на 10 %.

Как правило, у продавцов есть необходимые документы для продажи, и если, к примеру, зеркало специально не маркировано, установить владельца невозможно.

Стоит отметить, что в Беларуси, по сравнению с другими странами СНГ, остается высокой раскрываемость автокраж. В прошлом году таких преступлений было около двух тысяч. 80 % машин возвращены владельцам.

# общество

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