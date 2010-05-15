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В Минске у Дворца спорта выбрали «Мисс Фитнес»

15 мая 2010 14:49
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День работников физкультуры и спорта отметили в Беларуси.

Спортсмены на площадке возле Дворца спорта удивляли силой рук в армреслинге, крепкими мышцами в гиревом спорте. Профессиональные приемы продемонстрировали таэквондисты. Впервые в Беларуси выбирали «Мисс Фитнес».  Самые энергичные и ритмичные девушки  под музыку показали мастер-класс владения телом.

В Минске у Дворца спорта выбрали «Мисс Фитнес»

А в Могилёве День физкультурника по традиции отметили в спорткомплексе «Олимпиец». Тренерам и известным спортсменам, а это более полусотни человек, вручили почётные грамоты и благодарности. Первые свои награды получили и будущие чемпионы, воспитанники местных детских юношеских спортшкол. Кстати,  на Могилёвщине профессиональным или любительским спортом занимается около 200 тысяч человек. А результат - победы отечественных атлетов на олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

И Гродно стал сегодня большой спортивной площадкой. Детские и юношеские команды региона играли в футбол, волейбол и теннис. Поддержать молодых пришли нынешние олимпийские чемпионы. На центральном стадионе у стелы богини Ники, - символа победы, именитые спортсмены делились секретами успеха и мастерством.  Поговорить было о чём, в Принеманье 8 олимпийских чемпионов. Для страны они завоевали 12 наград высшей пробы. Всего же в копилке Гродненщины 20 олимпийских медалей.

# общество # Фотофакт

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