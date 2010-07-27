В Минске у дома «поехала крыша – в ванной рухнули балки потолка

У дома поехала крыша, и уже несколько лет до этого никому нет дела.

Не то что поехала — обрушилась. О том, что потекла крыше в доме №4 по улице Короткевича, в ЖЭСе слышали не раз. Потёкшие обои местные жители уже не берут во снимание. И даже не вскакивают от стука капель дождя на полу. Терпение лопнуло, когда в ванной обвалились балки.

Теперь пострадавшая Мария Пекарская боится в квартире и шагу ступить. Мало ли, какие сюрпризы подготовил дом. Ремонт делать тоже не решается. Всё ждёт помощи от коммунальных служб. Но обещанного как известно три года ждут.