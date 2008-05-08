В Минске торжественно открыт памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову

Именно Беларусь стала колыбелью таланта легендарного полководца: 17 лет он отдал службе на территории нашей страны.Жуков прошел путь от командира кавалерийского полка, затем дивизии и корпуса, до заместителя командующего войсками Белорусского военного округа.



Вся жизнь великого полководца сопровождалась борьбой и многочисленными интригами. Еще в 41-м Сталин хотел расстрелять маршала за провальную операцию под Смоленском. При Хрущеве, ему предложили пост министра обороны Советского Союза. Но уже через два года его вынудили уйти: уж слишком много тайн было известно военачальнику. Личность Жукова до сих пор вызывает споры историков.



В церемонии открытия памятника приняли участие министр обороны Беларуси Леонид Мальцев, государственные и общественные деятели, а также дочери маршала Жукова.



Напомним, бюст маршала установлен в столице ровно год назад в районе улицы Железнодорожной. Инициатива исходила от минских городских властей и Белорусского отделения Международного общественного фонда имени Жукова.