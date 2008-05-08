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В Минске торжественно открыт памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову

08 мая 2008 17:20
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Именно Беларусь стала колыбелью таланта легендарного полководца: 17 лет он отдал службе на территории нашей страны.Жуков прошел путь от командира кавалерийского полка, затем дивизии и корпуса, до заместителя командующего войсками Белорусского военного округа.

Вся жизнь великого полководца сопровождалась борьбой и многочисленными интригами. Еще в 41-м Сталин хотел расстрелять маршала за провальную операцию под Смоленском. При Хрущеве, ему предложили пост министра обороны Советского Союза. Но уже через два года его вынудили уйти: уж слишком много тайн было известно военачальнику. Личность Жукова до сих пор вызывает споры историков.

В церемонии открытия памятника приняли участие министр обороны Беларуси Леонид Мальцев, государственные и общественные деятели, а также дочери маршала Жукова.

Напомним, бюст маршала установлен в столице ровно год назад в районе улицы Железнодорожной. Инициатива исходила от минских городских властей и Белорусского отделения Международного общественного фонда имени Жукова.
# общество

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