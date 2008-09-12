В Минске торжественно открыли многозальный кинотеатр "Беларусь"

Новый мультиплекс посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Главе государства было доложено о развитии кинопроката и кинопроизводства в стране. В ходе обсуждения проблем отрасли с отечественными кинематографистами, Президент заявил об отсутствии качественных результатов от вложенных в развитие белорусского кино государственных средств. Только 5% общего кинопроката составляет белорусская продукция.

"Несмотря на то, что в последнее время в кинотеатры ходит все больше белорусов, в репертуаре очень мало фильмов отечественного производства", – отметил глава государства. Александр Лукашенко поручил к концу нынешнего года подготовить конкретные предложения по развитию белорусской киноотрасли, а также завершить реконструкцию киностудии "Беларусьфильм" к маю 2010 года.

Отметим, комплекс возведен на месте бывшего здания кинотеатра "Беларусь". Он состоит из пяти залов общей вместимостью более тысячи мест.

