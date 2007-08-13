В Минске теперь можно звонить на таксофоны

Подобное нововведение - незаменимое средство связи во многих жизненных ситуациях. Таксофонное двустороннее соединение особенно востребовано в больницах, учебных заведениях, базах отдыха и общежитиях. Необходима подобная услуга везде, где отсутствует стационарный телефон.

С такого таксофона минчане могут сами набрать родственников, друзей и попросить их перезвонить. Впервые подобные таксофоны появились в Брестской области. В Минске входящие звонки могут принимать пока только 133 более чем из 4,5 тысяч таксофонов. На таких аппаратах размещены наклейки с номером.

Оплачивает услугу тот, кто совершает исходящий звонок. Тарифы такие же, как и на звонки на обычный городской телефон. Звонить на таксофоны можно и с мобильного телефона, однако стоимость звонка будет выше.